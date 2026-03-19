19 марта 2026, 07:52

На Полтавщине АЗС больше года продавала топливо без лицензии

Фото: БЭБ
В Полтавской области прекратили работу нелегальной автозаправочной станции в одном из поселков

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, передает RegioNews.

Следствие установило, что АЗС больше года работала без разрешительных документов и продавала горючее неизвестного происхождения.

Ранее станция работала легально и имела лицензии и сертификаты качества, однако по истечении срока действия лицензии на розничную торговлю горючим ее работу не остановили, и продажи бензина, дизельного горючего и сжиженного газа продлили уже незаконно.

Кроме того, предприятие закупало топливо без документов, подтверждающих его происхождение и качество.

В ходе обысков детективы изъяли:

  • около 100 тыс. грн наличных,
  • до 1 тыс. литров дизельного горючего,
  • почти 2,5 тыс. литров бензина.

Также опечатаны 3,3 тыс. литров сжиженного газа, топливно-распределительная колонка на 8 пистолетов, колонка для отпуска газа и резервуары для хранения горючего. На имущество наложен арест.

Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров).

Напомним, недавно правоохранители разоблачили и прекратили работу трех незаконных автозаправочных станций в Черновицкой и Хмельницкой областях. Во время обысков правоохранители изъяли более 60 тыс. литров горючего, 6 автозаправочных колонок, 7 резервуаров для хранения горючего и 2 резервуара со сжиженным газом.

