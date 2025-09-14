У Запорізькій області українські розвідники знищили російський ЗРК вартістю 50 млн доларів
Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу «Бук-М3» на Запоріжжі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки.
Як зазначається, 14 вересня 2025 року спецпризначенці ГУР МО України виявили та завдали удару по зенітно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" армії РФ.
Спецтехінку знищили поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області.
За даними ГУР, вартість російського ЗРК "Бук-М3" становить від 40 до 50 мільйонів доларів.
Нагадаємо, днями бійці 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ знищили рідкісний російський безпілотник "Оріон", вартість якого перевищує 5 млн доларів.
