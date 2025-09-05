Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

3 вересня чоловікові винесли вирок. Росіяни засудили його до 15 років в'язниці за "шпигунство, організацію терористичної спільноти та участь у ній, терористичний акт".

У РФ говорять, що нібито Владислав і інші затримані адміністратори Telegram-каналів за завданням ГУР просили підписників повідомляти через бот про скупчення російських військових та техніки, а потім передавали дані українським військовим.

Нагадаємо, на початку 2025 року повідомляли, що на території РФ 221 громадянин України сидить у тюрмі як політичний в'язень. Незаконно утримують наших людей, які не згодні з окупацією. Відомо, що серед них також 134 кримських татар.