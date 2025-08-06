Россияне ударили из авиации по Запорожскому району: трое пострадавших
Три человека пострадали в результате вражеской атаки на Запорожский район
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Авиационным ударом повреждены здания. Известно о по меньшей мере трех пострадавших", – говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа в Запорожской области от вражеской атаки погибли два человека. Россияне попали дроном в дом.
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