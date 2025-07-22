В Украине зафиксированы вспышки острых кишечных инфекций

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как сообщили в ведомстве, с 14 по 20 июля в Украине зарегистрированы 3 вспышки острых кишечных инфекций: в Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Все 70 человек, из которых 19 детей получили всю необходимую медицинскую помощь в больницах.

"Количество заболеваний острыми кишечными инфекциями прогнозируемо растет летом, поэтому медики напоминают правила профилактики и первые симптомы при которых нужно обращаться к врачам как можно скорее", - отмечают в ведомстве.

Кишечные инфекции передаются через употребление зараженной пищи или воды при купании в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта.

Напомним, на официальных пляжах в Украине более 12% проб воды превышено содержание кишечной палочки.