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19 июля 2025, 16:58

Апокалипсис в Запорожье: город страдает от нашествия саранчи

19 июля 2025, 16:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Запорожье началось настоящее нашествие саранчи — насекомые заполонили двор и улицы города

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Жители жалуются, что саранча буквально повсюду: на деревьях, кустах, автомобилях, а иногда и в помещениях.

Сарана: что известно об этом насекомом

Сарана – это вид перелетных этих лидных насекомых, которые могут образовывать огромные скопления и наносить значительный вред сельскому хозяйству. Они питаются листьями, побегами, плодами и другими частями растений, быстро уничтожая посевы.

При благоприятных климатических условиях саранча может размножаться очень быстро и мигрировать на большие расстояния, образуя масштабные скопления, называемые нашествием. Такие нашествия могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

В Украине саранча время от времени наносит ущерб сельскому хозяйству, особенно в южных и степных регионах.

Борьба с саранчой включает применение химических средств, биологических методов и профилактических мер по предотвращению размножения и миграции этих насекомых.

Напомним, на прошлой неделе в поселке Кушугум, что на Запорожье местные жители уже сообщали об атаке саранчи.

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