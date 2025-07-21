ВСУ в Запорожской области восстановили утраченные позиции
Россияне пытаются наступать, однако успехов нет. Украинские защитники восстанавливают позиции
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
У российских военных нет продвижений в Запорожской области. При этом украинские защитники смогли восстановить некоторые утраченные позиции. В частности, ВСУ возобновили позиции в северо-западной части села Каменское Васильевского района.
По данным Института изучения войны, россияне пытались идти в наступление в Запорожской области 19 и 20 июля. Однако они не имели успехов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска пытались прорваться к границам Днепропетровской области с помощью мотоциклов и мопедов. оккупанты действуют хаотично. Украинские защитники ликвидируют врага с помощью дрона, оперативно реагируя на такие попытки.