Как в Запорожье помогают ветеранам бороться с последствиями ранений

фото: Справжнє

В апреле в одной из общин под Запорожьем открыли первый в области специализированный реабилитационно-спортивный центр для ветеранов

О том, как помогают бывшим воинам, рассказали и показали корреспондентам "Справжнє", передает RegioNews.

Здесь бывшие военные проходят физическую и психологическую реабилитацию, возвращая себе здоровье и восстанавливая повседневные навыки.

"Обычно самые большие проблемы - это проблемы позвоночника. Даже среди обычных людей мало кто не имеет таких проблем, а когда человек год-два поносил бронежилет, эта проблема усугубляется", - рассказывает врач-реабилитологиня Наталья Стадниченко.

В центре работают индивидуально с каждым ветераном. В их распоряжении — беговые дорожки, тренажеры, специальные кушетки и другое оборудование.

Игорь, 57 лет, ветеран боев под Северодонецком проходит здесь реабилитацию после ранений, инсульта и паралича. Его левая сторона тела еще не полностью восстановилась, но он уже тренируется на дорожке.

Ветеран боевых действий Игр. Фото: Справжнє

"Здесь хорошее отношение, хорошие условия. Но главное — самому хотеть. Без этого врачи не помогут. Они ведь не могут свой мозг передать", — шутит ветеран.

Подобного мнения придерживается и врач: "Реабилитация — это ежедневная работа. Она не завершается в стенах центра. Это стиль жизни. Даже когда спишь — думаешь, как лечь правильно".

Еще один пациент центра, профессиональный военный Дмитрий, почти потерял ногу во время боев в 2022 году. Перенес ряд операций, более полутора лет лечения в Киеве и Одессе.

Ветеран боевых действий Дмитрий. Фото: Справжнє

"Моя травма нуждается в ручной работе специалиста, жгутов, упражнений. Индивидуальный подход — ключевой", — объясняет он.

Центр также оказывает психологическую помощь как индивидуальную, так и групповую, с привлечением семей ветеранов. Реабилитационные программы разрабатываются по отдельности для каждого.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики , охватывающая все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.