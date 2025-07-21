13:20  21 июля
В Харьковской области во время работы в поле подорвался тракторист
13:01  21 июля
В Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок
07:20  21 июля
В Сумской области украинские дронщики разнесли позиции оккупантов
UA | RU
UA | RU
21 июля 2025, 16:25

Как в Запорожье помогают ветеранам бороться с последствиями ранений

21 июля 2025, 16:25
Читайте також українською мовою
фото: Справжнє
Читайте також
українською мовою

В апреле в одной из общин под Запорожьем открыли первый в области специализированный реабилитационно-спортивный центр для ветеранов

О том, как помогают бывшим воинам, рассказали и показали корреспондентам "Справжнє", передает RegioNews.

Здесь бывшие военные проходят физическую и психологическую реабилитацию, возвращая себе здоровье и восстанавливая повседневные навыки.

"Обычно самые большие проблемы - это проблемы позвоночника. Даже среди обычных людей мало кто не имеет таких проблем, а когда человек год-два поносил бронежилет, эта проблема усугубляется", - рассказывает врач-реабилитологиня Наталья Стадниченко.

В центре работают индивидуально с каждым ветераном. В их распоряжении — беговые дорожки, тренажеры, специальные кушетки и другое оборудование.

Игорь, 57 лет, ветеран боев под Северодонецком проходит здесь реабилитацию после ранений, инсульта и паралича. Его левая сторона тела еще не полностью восстановилась, но он уже тренируется на дорожке.

Ветеран боевых действий Игр. Фото: Справжнє

"Здесь хорошее отношение, хорошие условия. Но главное — самому хотеть. Без этого врачи не помогут. Они ведь не могут свой мозг передать", — шутит ветеран.

Подобного мнения придерживается и врач: "Реабилитация — это ежедневная работа. Она не завершается в стенах центра. Это стиль жизни. Даже когда спишь — думаешь, как лечь правильно".

Еще один пациент центра, профессиональный военный Дмитрий, почти потерял ногу во время боев в 2022 году. Перенес ряд операций, более полутора лет лечения в Киеве и Одессе.

Ветеран боевых действий Дмитрий. Фото: Справжнє

"Моя травма нуждается в ручной работе специалиста, жгутов, упражнений. Индивидуальный подход — ключевой", — объясняет он.

Центр также оказывает психологическую помощь как индивидуальную, так и групповую, с привлечением семей ветеранов. Реабилитационные программы разрабатываются по отдельности для каждого.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики , охватывающая все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область громада реабилитация ветераны реабилитационный центр поддержка
В Одессе разоблачили подпольный "реабилитационный центр" - освобождены 10 человек, среди них дети
17 июля 2025, 12:29
Все новости »
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
В Луцке ликвидировали международный мошеннический колл-центр
21 июля 2025, 16:46
Харьковская ОВА продолжает поддержку ветеранов и членов их семей
21 июля 2025, 16:40
В Одесской области будут судить водителя, который бросил гранату в людей
21 июля 2025, 16:29
В Черкасской области разоблачен канал сбыта наркотических веществ через почтаматы
21 июля 2025, 16:26
Взорвал авто с военным и поджигал железную дорогу: в Харькове судили предателя, получавшего деньги от россиян
21 июля 2025, 16:25
Жительница Тернопольщины потеряла 60 тысяч гривен, покупая криптовалюту
21 июля 2025, 16:11
Закупили трактора с убытками на 1,6 млн грн: исполнительному директору "Лесов Украины" сообщили о подозрении
21 июля 2025, 16:09
Новый командующий Сухопутными войсками назвал ключевые задачи в должности
21 июля 2025, 16:04
В Киеве разоблачили и задержали шпиона фсб в закрытом подразделении НАБУ
21 июля 2025, 15:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »