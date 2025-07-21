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21 липня 2025, 16:25

Як на Запоріжжі допомагають ветеранам боротися з наслідками поранень

21 липня 2025, 16:25
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фото: Справжнє
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У квітні в одній з громад під Запоріжжям відкрили перший в області спеціалізований реабілітаційно-спортивний центр для ветеранів

Про те, як допомагають колишнім воїнам, розповіли і показали кореспондентам видання "Справжнє", передає RegioNews.

Тут колишні військові проходять фізичну та психологічну реабілітацію, повертаючи собі здоров’я та відновлюючи повсякденні навички.

"Зазвичай найбільші проблеми – це проблеми хребта. Навіть серед звичайних людей мало хто не має таких проблем, а коли людина рік-два поносила бронежилет, ця проблема посилюється", — розповідає лікарка-реабілітологиня Наталія Стадніченко.

У центрі працюють індивідуально з кожним ветераном. В їхньому розпорядженні — бігові доріжки, тренажери, спеціальні кушетки та інше обладнання. Але найважливішим фактором залишається внутрішня мотивація пацієнта.

Пан Ігор, 57 років, ветеран боїв під Сєвєродонецьком, проходить тут реабілітацію після поранень, інсульту та паралічу. Його ліва сторона тіла ще не повністю відновилась, але він уже тренується на доріжці.

Ветеран бойових дій Ігор. Фото: Справжнє

"Тут хороше ставлення, добрі умови. Але головне — самому хотіти. Без цього лікарі не допоможуть. Вони ж не можуть свій мозок передати", — жартує ветеран.

Подібної думки дотримується і лікарка: "Реабілітація — це щоденна праця. Вона не завершується у стінах центру. Це стиль життя. Навіть коли спиш — думаєш, як лягти правильно".

Ще один пацієнт центру, професійний військовий Дмитро, майже втратив ногу під час боїв у 2022 році. Переніс низку операцій, понад півтора року лікування в Києві та Одесі. Тепер проходить реабілітацію вже ближче до дому. Каже — важливо, що з’явився такий центр у рідному регіоні.

Ветеран бойових дій Дмитро. Фото: Справжнє

"Моя травма потребує ручної роботи фахівця, джгутів, вправ. Індивідуальний підхід — ключовий", — пояснює він.

Центр також надає психологічну допомогу — як індивідуальну, так і групову, із залученням родин ветеранів. Реабілітаційні програми розробляються окремо для кожного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні вперше на загальнодержавному рівні реалізується цілісна модель ветеранської політики, яка охоплює всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.

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