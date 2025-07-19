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19 июля 2025, 16:04

Возле Запорожской АЭС заметили столб дыма: что известно

19 июля 2025, 16:04
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фото: соцсети
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Сегодня, 19 июля, вблизи захваченной Россией Запорожской АЭС появился столб дыма. Впоследствии оккупационные власти сообщили о перебоях с электроснабжением в нескольких населенных пунктах

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает RegioNews.

Представитель оккупационной администрации Владимир Рогов сообщил об исчезновении света в Энергодаре, Мелитополе, а также Васильевском, Каменско-Днепровском и Веселовском районах Запорожской области.

Впоследствии представитель оккупированных властей Евгений Балицкий заявил, что электроснабжение уже возобновляется.

По информации ASTRA, ссылающейся на местные источники, на въезде в Энергодар возник лесной пожар, который, вероятно, стал причиной задымления в районе.

Представители оккупационных властей утверждают, что возгорание якобы повлекло за собой обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Министерство энергетики и Энергоатом сообщили изданию РБК-Украина, что украинская сторона проверяет данные о возможном инциденте на оккупированной Запорожской АЭС.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – крупнейшая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать дочернюю структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

Напомним, 4 июля на ЗАЭС случился блекаут. Причиной послужили российские атаки.

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