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04 июля 2025, 23:30

"Блекаут" в ЗАЭС: в Укрэнерго сделали важное заявление

04 июля 2025, 23:30
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Фото из открытых источников
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4 июля на ЗАЭС случился блекаут. Причиной стали российские атаки

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Специалисты Укрэнерго возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В компании объяснили, что 4 июля российские войска ударили по линии электропередачи, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Именно поэтому на станции произошел блекаут.

Временно ЗАЭС перешла на питание дизель-генераторов. Они представляют собой последнюю возможность обеспечить критически важные системы. Как отметили в Укрэнерго, оперативно начать аварийно-восстановительные работы энергетики не имели возможности из-за высокой угрозы жизни.

Справка. Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией РФ с марта 2022 года. С тех пор нередко происходили блекауты из-за российских атак. В МАГАТЭ ранее сообщалось, что станция с 7 мая возлагается только на одну линию электропередач. По состоянию на 26 июня ситуация оставалась неизменной.

При этом в российском Министерстве иностранных дел заявляли, что не намерены возвращать станцию Украины или передавать под международный контроль. Россияне считают, что ЗАЭС якобы теперь им принадлежит, а аргументом называют незаконные референдумы в Запорожской области в 2022 году.

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