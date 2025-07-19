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19 липня 2025, 16:04

Біля Запорізької АЕС помітили стовп диму: що відомо

19 липня 2025, 16:04
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фото: соцмережі
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Сьогодні, 19 липня, поблизу захопленої Росією Запорізької АЕС з'явився стовп диму. Згодом окупаційна влада повідомила про перебої з електропостачанням у кількох населених пунктах

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, передає RegioNews.

Представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов повідомив про зникнення світла в Енергодарі, Мелітополі, а також Василівському, Кам’янсько-Дніпровському та Веселівському районах Запорізької області.

Згодом представник окупованої влади Євген Балицький заявив, що електропостачання вже відновлюється.

За інформацією ASTRA, що посилається на місцеві джерела, на в'їзді в Енергодар виникла лісова пожежа, яка, ймовірно, стала причиною задимлення в районі.

Представники окупаційної влади стверджують, що займання нібито спричинили обстріли з боку Збройних сил України.

Міністерство енергетики та Енергоатом повідомили виданню РБК-Україна, що українська сторона наразі перевіряє дані про можливий інцидент на окупованій Запорізькій АЕС.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року — російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.

Нагадаємо, 4 липня на ЗАЕС стався блекаут. Причиною стали російські атаки.

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