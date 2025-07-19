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19 июля 2025, 12:48

Российские войска оккупировали Яблоновку на Сумщине — DeepState

19 июля 2025, 12:48
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фото: deepstatemap.live
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Российские оккупационные войска захватили село Яблоновка в Сумской области

Об этом сообщил аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Кроме того, зафиксировано продвижение окупантов вблизи ряда населенных пунктов на востоке и северо-востоке Украины.

В частности, в Сумской области враг продвинулся в районе Юнаковки, в Харьковской области — возле Хатнего и Романовки, а в Донецкой области — вблизи Торецкая.

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