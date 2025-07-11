Коммунальщики испортили фасад исторического здания в Запорожье

фото: Facebook/Отдел охраны культурного наследия

Попытка улучшить облик разрушенного обстрелами дома №234 на проспекте Соборном в Запорожье завершилась скандалом: после "реставрации" от коммунальщиков городские специалисты по охране культурного наследия заявили о разрушении аутентичного вида фасада

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Дому 75 лет, он является памяткой градостроительства и архитектуры местного значения. До полномасштабной войны здание находилось не в лучшем состоянии. Обстрелы РФ еще больше ухудшили его состояние.

КП "Запорожремсервис" решило вмешаться - выровняли поверхность, восстановили слой штукатурки, покрасили более 70 м² фасада. Коммунальщики отчитались, что "сооружение приобрело гораздо более привлекательный вид".

Но отдел охраны культурного наследия городского совета провел оперативную проверку и установил:

"Произошла несанкционированная покраска и нанесение штукатурки на части главных фасадов, что разрушило композиционное, стилистическое и архитектурное решение дома".

Теперь от предприятия требуется очистить фасады от нанесенных материалов и вернуть первоначальный вид.

На проблему публично обратил внимание и запорожский краевед, а ныне военнослужащий ВСУ Роман Акбаш, прокомментировав ситуацию с иронией: "Хотя что-то остается стабильным в наше бурное время. Все по старой городской традиции: хотели, чтобы лучше, а получилось как всегда".

Напомним, в центре Запорожья коммунальщики убрали вывески на русском языке.