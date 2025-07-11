Коммунальщики испортили фасад исторического здания в Запорожье
Попытка улучшить облик разрушенного обстрелами дома №234 на проспекте Соборном в Запорожье завершилась скандалом: после "реставрации" от коммунальщиков городские специалисты по охране культурного наследия заявили о разрушении аутентичного вида фасада
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Дому 75 лет, он является памяткой градостроительства и архитектуры местного значения. До полномасштабной войны здание находилось не в лучшем состоянии. Обстрелы РФ еще больше ухудшили его состояние.
КП "Запорожремсервис" решило вмешаться - выровняли поверхность, восстановили слой штукатурки, покрасили более 70 м² фасада. Коммунальщики отчитались, что "сооружение приобрело гораздо более привлекательный вид".
Но отдел охраны культурного наследия городского совета провел оперативную проверку и установил:
"Произошла несанкционированная покраска и нанесение штукатурки на части главных фасадов, что разрушило композиционное, стилистическое и архитектурное решение дома".
Теперь от предприятия требуется очистить фасады от нанесенных материалов и вернуть первоначальный вид.
На проблему публично обратил внимание и запорожский краевед, а ныне военнослужащий ВСУ Роман Акбаш, прокомментировав ситуацию с иронией: "Хотя что-то остается стабильным в наше бурное время. Все по старой городской традиции: хотели, чтобы лучше, а получилось как всегда".
Напомним, в центре Запорожья коммунальщики убрали вывески на русском языке.