12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 12:25

Удар по Запорожью: пострадали 11 человек, большинство госпитализированы

07 июля 2025, 12:25
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали по меньшей мере 11 человек. Восемь были госпитализированы, еще троим медики оказали помощь на месте

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

В результате удара повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, а также другие нежилые объекты.

Коммунальные службы уже приступили к обследованию разрушенных зданий.

Работы по ликвидации последствий начнутся после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, сегодня, 7 июля, россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами". Было известно о десяти пострадавших.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА вблизи Запорожского областного ТЦК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожье больница атака повреждения гражданские дроны
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
В Тернопольской области водитель Fiat не справился с управлением и опрокинулся
07 июля 2025, 14:05
Смертельная авария в Житомире: автомобиль врезался в столб, погибла 16-летняя девушка
07 июля 2025, 13:52
Пограничники показали, как уничтожили станции связи оккупантов
07 июля 2025, 13:45
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против нацбезопасности
07 июля 2025, 13:39
Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США
07 июля 2025, 13:23
Во Львовской области будут судить злоумышленников, которые занимались контрабандой авто под видом гуманитарной помощи
07 июля 2025, 12:59
В ТЦК Львовщины установили металлоискатели и усилили охрану
07 июля 2025, 12:58
ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов, уничтожили танки, РСЗО и артсистемы россиян
07 июля 2025, 12:55
В Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство жидкостей для курения
07 июля 2025, 12:49
Командиру севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным грозит пожизненное заключение
07 июля 2025, 12:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »