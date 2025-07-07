Удар по Запорожью: пострадали 11 человек, большинство госпитализированы

фото: Запорожская ОВА

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали по меньшей мере 11 человек. Восемь были госпитализированы, еще троим медики оказали помощь на месте

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

В результате удара повреждены общежития учебного заведения, многоквартирные и частные дома, а также другие нежилые объекты.

Коммунальные службы уже приступили к обследованию разрушенных зданий.

Работы по ликвидации последствий начнутся после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, сегодня, 7 июля, россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами". Было известно о десяти пострадавших.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА вблизи Запорожского областного ТЦК.