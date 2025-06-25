В Запорожье переименуют площадь Маяковского: какие варианты
В Запорожье площадь и сквер в центре города переименуют.
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
С 24 июня в Запорожье начались опросы о новом названии площади и сквера в центре города. Речь идет о площади Маяковского и сквере, который находится рядом. Голосовать жители города будут до 10 июля.
Для площади Маяковского предлагают следующие названия:
- "Майдан Художников" - поскольку в прошлом голосовании больше всего людей поддержали именно этот вариант;
- "Майдан Достоинства" - как уважение украинскому народу.
Что касается сквера, который находится рядом с площадью, то предлагают следующие названия:
- "Сквер Художественный" – поскольку рядом бульвар художницы Марии Примаченко, и эту локацию часто используют для проведения творческих мероприятий;
- "Сквер семейный" – поскольку это место, где часто проводят время с семьями.
Голосовать за новое название для площади Маяковского можно здесь. Выбрать название для сквера можно здесь.
Напомним, недавно на Харьковщине активисты убрали с братской могилы табличку на русском языке. Они подчеркнули, что это лишь часть процесса очищения мемориалов от символов агрессора.
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Смертельное ДТП в Харькове: мотоциклист врезался в припаркованный троллейбус
25 июня 2025, 03:55Недалеко от Кривого Рога фотограф заметил уникальное животное
25 июня 2025, 03:35На Востоке украинские дронщики уничтожили бронетехнику и разминировали FPV-засады оккупантов
25 июня 2025, 01:25На Закарпатье обрушился транспортный мост: ряд сел остался без сообщения
25 июня 2025, 00:05Заступился за мать: в Харькове пасынок выстрелил в отчима
24 июня 2025, 23:55На Днепропетровщине женщина избила родственницу табуреткой – как ее наказал суд
24 июня 2025, 23:20Вернули к жизни: харьковские медики спасли женщину после клинической смерти
24 июня 2025, 22:55Смертельное ДТП в Черкасской области: получил подозрение водитель, сбивший студентку
24 июня 2025, 22:36Комиссия выбрала главу БЭБ: Офис Президента хочет сорвать конкурс
24 июня 2025, 22:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова