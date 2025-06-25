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В Запорожье площадь и сквер в центре города переименуют.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

С 24 июня в Запорожье начались опросы о новом названии площади и сквера в центре города. Речь идет о площади Маяковского и сквере, который находится рядом. Голосовать жители города будут до 10 июля.

Для площади Маяковского предлагают следующие названия:

"Майдан Художников" - поскольку в прошлом голосовании больше всего людей поддержали именно этот вариант;

"Майдан Достоинства" - как уважение украинскому народу.

Что касается сквера, который находится рядом с площадью, то предлагают следующие названия:

"Сквер Художественный" – поскольку рядом бульвар художницы Марии Примаченко, и эту локацию часто используют для проведения творческих мероприятий;

"Сквер семейный" – поскольку это место, где часто проводят время с семьями.

Голосовать за новое название для площади Маяковского можно здесь. Выбрать название для сквера можно здесь.

Напомним, недавно на Харьковщине активисты убрали с братской могилы табличку на русском языке. Они подчеркнули, что это лишь часть процесса очищения мемориалов от символов агрессора.