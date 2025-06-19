В Запорожье третий день подряд фиксируют загрязнение воздуха

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От чрезмерной пыли страдали в Шевченковском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

В ходе исследований воздуха в жилой застройке в среду, 18 июня, специалисты областного центра контроля и профилактики болезней обнаружили загрязнение.

Загрязнение обнаружили на улице Героев 55 бригады, 5. Там в воздухе зафиксирована чрезмерная пыль: 0,66 мг/кубометр, что в 1,32 раза выше предельно допустимой концентрации (ПДК).

Напомним, в Запорожье в результате вражеского удара загорелось предприятие.