Из-за российской атаки в Запорожье обесточены более 13 тысяч абонентов, — ОВА
В результате российской атаки на Запорожье сегодня утром, 30 мая, обесточены более 13 тысяч абонентов. Энергетики проводят ремонтные работы
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Энергоснабжение половине из них энергетики уже возобновили. В настоящее время без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города", — говорится в сообщении.
К счастью, в результате вражеского удара люди не пострадали.
Напомним, утром 30 российская армия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Возник пожар.
Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: возник пожарВсе новости »
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