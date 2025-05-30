фото: Терехов

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Удар вражеских дронов пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.

"Всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району. Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения. Их масштабы уточняются", – говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов сообщил, что россияне ночью выпустили 8 "шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание троллейбусов. В итоге пострадало не только коммунальное предприятие, но и более 30 многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медпомощь.

"Относительно депо. Как и всегда, большинство транспорта мы заранее рассредоточили по городу – именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений", – рассказал мэр.

Несмотря на атаку, городская транспортная система продолжает работать. Харьковчане, как и раньше, пользуются бесплатным транспортом.

Напомним, 29 мая кафиры ударили ракетами "Х-35" по пригороду Харькова. Повреждены гражданское предприятие и автомобили.