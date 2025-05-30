Россияне массированно атаковали Харьков беспилотниками: попали по троллейбусному депо
Ночью 30 мая российская армия массированно атаковала беспилотниками Харьков
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Удар вражеских дронов пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе.
"Всего было зафиксировано восемь попаданий по Слободскому району. Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения. Их масштабы уточняются", – говорится в сообщении.
Впоследствии Терехов сообщил, что россияне ночью выпустили 8 "шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание троллейбусов. В итоге пострадало не только коммунальное предприятие, но и более 30 многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медпомощь.
"Относительно депо. Как и всегда, большинство транспорта мы заранее рассредоточили по городу – именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но находившаяся в ремонте техника попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений", – рассказал мэр.
Несмотря на атаку, городская транспортная система продолжает работать. Харьковчане, как и раньше, пользуются бесплатным транспортом.
Напомним, 29 мая кафиры ударили ракетами "Х-35" по пригороду Харькова. Повреждены гражданское предприятие и автомобили.