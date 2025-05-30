Россияне за сутки более 500 раз ударили по Запорожской области: есть погибшие и раненые
В течение 29 мая оккупанты нанесли 507 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг совершил 41 авиационный обстрел по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Копаням, Новоселовке, Малиновке, Верхней Терсе, Ольговскому и Гуляйпольскому.
- 301 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 1 обстрел из РСЗО накрыл Новоданиловку.
- 164 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Поступили 20 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В результате вражеских ударов по Пологовскому и Васильевскому районам погибли два человека, еще пять ранены.
Напомним, вечером 29 мая в селе Приморское Васильевского района оккупанты атаковали дроном гражданское авто: ранены отец с сыном.
Число погибших в результате утреннего авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района возросло до двух человек. Ранения получили трое мирных жителей.
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