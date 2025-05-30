фото: ОВА

В течение 29 мая оккупанты нанесли 507 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг совершил 41 авиационный обстрел по Степногорску, Каменскому, Гуляйполю, Зализничному, Новодаровке, Копаням, Новоселовке, Малиновке, Верхней Терсе, Ольговскому и Гуляйпольскому.

301 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

1 обстрел из РСЗО накрыл Новоданиловку.

164 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступили 20 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В результате вражеских ударов по Пологовскому и Васильевскому районам погибли два человека, еще пять ранены.

Напомним, вечером 29 мая в селе Приморское Васильевского района оккупанты атаковали дроном гражданское авто: ранены отец с сыном.

Число погибших в результате утреннего авиаудара КАБами по селу Верхняя Терса Пологовского района возросло до двух человек. Ранения получили трое мирных жителей.