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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника пожарной части в Запорожье и его знакомого, который формально работал спасателем, но на самом деле не исполнял служебные обязанности. Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В мае 2023 года житель Запорожья предложил руководителю пожарной части схему: официально трудоустроить его в ГСЧС, чтобы избежать мобилизации. Начальник подписал необходимые документы и мужчина получил бронь и начал регулярно получать зарплату, не являясь на службу.

За год на его счет поступило более 384 тысяч. грн, часть из которых он передал своему покровителю.

Правоохранители разоблачили схему. Обоих фигурантов уволили из ГСЧС.

Инициатор аферы потерял бронь и был мобилизован. Ущерб госбюджету полностью возмещен.

Обеим фигурантам инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали директора благотворительной организации. Она за 4700 долларов предлагала военнослужащему помощь в фиктивном получении диагноза, позволяющего признать его непригодным к военной службе.