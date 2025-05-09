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Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина разместила объявление на популярной платформе, после чего с ней связался покупатель. Он направил ей ссылку для "подтверждения оплаты", которая на самом деле оказалась мошеннической.

Перейдя за ним, женщина потеряла доступ к своему банковскому счету – с него исчезло около 230 тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство.

Как не стать жертвой мошенников:

никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев;

не разглашайте данные своих банковских карт, пин-коды или CVV-коды;

избегайте предоплаты, если продавец или покупатель не проверен;

покупайте товары только на официальных или известных сайтах;

обращайте внимание на подозрительные URL-адреса – фальшивые сайты часто отличаются только одним символом.

Напомним, на Волыни будут судить афериста, выманивавшего деньги у пенсионеров. Он врал им о якобы операциях их родственников.