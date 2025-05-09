На Прикарпатье женщина потеряла 230 тыс. грн через фальшивую ссылку
В Калушском районе Ивано-Франковской области 47-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенничества при попытке продать обувь онлайн
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что женщина разместила объявление на популярной платформе, после чего с ней связался покупатель. Он направил ей ссылку для "подтверждения оплаты", которая на самом деле оказалась мошеннической.
Перейдя за ним, женщина потеряла доступ к своему банковскому счету – с него исчезло около 230 тысяч гривен.
Полиция открыла уголовное производство.
Как не стать жертвой мошенников:
- никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев;
- не разглашайте данные своих банковских карт, пин-коды или CVV-коды;
- избегайте предоплаты, если продавец или покупатель не проверен;
- покупайте товары только на официальных или известных сайтах;
- обращайте внимание на подозрительные URL-адреса – фальшивые сайты часто отличаются только одним символом.
Напомним, на Волыни будут судить афериста, выманивавшего деньги у пенсионеров. Он врал им о якобы операциях их родственников.
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