Атака на Запорожье: шесть раненых остаются в больнице, двое – в тяжелом состоянии

фото: ГСЧС Запорожье

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадало по меньшей мере 30 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, шесть травмированных остаются в медицинских учреждениях. В частности двое – мужчина и женщина – в тяжелом состоянии.

Еще четверо госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

24 пострадавших, после оказания помощи, продолжат лечение амбулаторно.

Медики областного центра продолжают принимать новых пациентов, обращающихся с последствиями ранений.

Напомним, чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы после массированной атаки врага на Запорожье. Из-под завалов дома достали 3 человека. Ранее было известно о 29 пострадавших.

Накануне россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.