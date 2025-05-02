02:46  02 мая
Залил тело бетоном: на Днепропетровщине мужчина во время ссоры убил мать
05:45  02 мая
В Херсоне 2-летний малыш выпал из окна многоэтажки: мать забрала сына и заперлась в квартире
07:15  02 мая
Эпическое уничтожение: ВСУ поразили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью $45 млн
UA | RU
UA | RU
02 мая 2025, 11:33

Атака на Запорожье: шесть раненых остаются в больнице, двое – в тяжелом состоянии

02 мая 2025, 11:33
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Запорожье
Читайте також
українською мовою

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадало по меньшей мере 30 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, шесть травмированных остаются в медицинских учреждениях. В частности двое – мужчина и женщина – в тяжелом состоянии.

Еще четверо госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести и получают необходимую медицинскую помощь.

24 пострадавших, после оказания помощи, продолжат лечение амбулаторно.

Медики областного центра продолжают принимать новых пациентов, обращающихся с последствиями ранений.

Напомним, чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы после массированной атаки врага на Запорожье. Из-под завалов дома достали 3 человека. Ранее было известно о 29 пострадавших.

Накануне россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье война российская армия атака медики больница раненые
Россияне атаковали Сумщину КАБами и дронами: за сутки более 70 обстрелов
02 мая 2025, 10:32
Апрель на Херсонщине: оккупанты убили 22 и ранили 215 гражданских
02 мая 2025, 10:20
Из-за обстрелов Днепропетровщины ранены 2 человека, горели предприятия
02 мая 2025, 08:45
Все новости »
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Трамп вышел из переговоров: что это значит
02 мая 2025, 12:05
Похитили и пытали односельчанина: на Житомирщине будут судить троих мужчин
02 мая 2025, 11:54
За сутки ВСУ ликвидировали более 1100 россиян, уничтожили танки, арту и системы ПВО
02 мая 2025, 11:45
В Монако задержан сын эксглавы "Мотор Сечи" за хищение госимущества
02 мая 2025, 11:07
Душил и резал: серийный маньяк, убивший 11 человек в Украине, получил пожизненное
02 мая 2025, 11:00
На Закарпатье подростки жестоко убили собаку и сняли это на видео
02 мая 2025, 10:56
Брал топливо и не платил годами: на Житомирщине будут судить псевдопредпринимателя
02 мая 2025, 10:44
Россияне атаковали Сумщину КАБами и дронами: за сутки более 70 обстрелов
02 мая 2025, 10:32
Апрель на Херсонщине: оккупанты убили 22 и ранили 215 гражданских
02 мая 2025, 10:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »