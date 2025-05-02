В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы: из под-завалов достали 3 людей
Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы после массированной атаки врага на Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов дома 3 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что предварительная информация о гибели одного человека опровергалась: мужчина пришел в сознание.
Напомним, количество раненых в результате вражеской дроновой атаки на Запорожье поздно вечером 1 мая возросло до 29 человек.
Российская армия массированно атаковала ударными дронами локомотиворемонтный завод в Запорожье (ЗЕРЗ). На предприятии возник пожар.
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