В Запорожье завершили аварийно-спасательные работы: из под-завалов достали 3 людей

фото: ГСЧС Украины в Запорожской области

Чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы после массированной атаки врага на Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07:00 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов дома 3 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предварительная информация о гибели одного человека опровергалась: мужчина пришел в сознание.

Напомним, количество раненых в результате вражеской дроновой атаки на Запорожье поздно вечером 1 мая возросло до 29 человек.

Российская армия массированно атаковала ударными дронами локомотиворемонтный завод в Запорожье (ЗЕРЗ). На предприятии возник пожар.