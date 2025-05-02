Атака на Запоріжжя: шестеро поранених залишаються у лікарні, двоє – у тяжкому стані

фото: ДСНС Запоріжжя

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, шестеро травмованих залишаються у медичних закладах. Зокрема двоє – чоловік і жінка – у тяжкому стані.

Ще четверо госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

24 постраждалих, після надання допомоги, продовжать лікування амбулаторно.

Медики обласного центру продовжують приймати нових пацієнтів, які звертаються із наслідками поранень.

Нагадаємо, надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки ворога на Запоріжжя. З-під завалів будинку дістали 3 людини. Раніше було відомо про 29 постраждалих.

Напередодні росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Пошкоджені житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.