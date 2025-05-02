Удар "шахедами" по Запорожью: пострадавших уже 29, среди них - ребенок

фото: Запорожская ОВА

Число раненых в результате вражеской дроновой атаки на Запорожье поздно вечером 1 мая возросло до 29 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вчера россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

"Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы — в результате ночной вражеской атаки в Запорожье пострадали 29 человек. Среди травмированных 13-летний мальчик", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, в настоящее время в больницах находятся 12 человек. Они получают всю необходимую помощь.

Напомним, вечером 1 мая россияне нанесли по Запорожью около 10 ударов. Враг попал в учебное заведение, частные дома, многоэтажку и инфраструктуру.

В ОВА показали фото последствий обстрела.

Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась.