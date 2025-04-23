В Запорожской области за дрова для ВСУ переплатили 20 миллионов

фото: Бюро экономической безопасности Украины

Детективы Бюро экономической безопасности и прокуратура Запорожской области подозревают начальника квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) в небрежном отношении к службе, что привело к 20-миллионному ущербу на закупке дров для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Отмечается, что в начале 2024 года должностное лицо заключило прямые договоры с физическими лицами-предпринимателями на закупку дров для подразделений ВСУ по значительно завышенным ценам.

Из казны было выделено более 73 млн. грн. на дрова. Действия чиновника нанесли государству ущерб почти на 20 млн грн.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия.

Напомним, в результате российского удара по Запорожью количество раненых выросло до 40.