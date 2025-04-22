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22 апреля 2025, 10:28

Ночная атака дронов на Киевщине: повреждены дома и загородный комплекс

22 апреля 2025, 10:28
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фото: Киевская ОВА
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В ночь на 22 апреля Киевщина подверглась очередной атаке вражеских беспилотников. В регионе работали силы противовоздушной обороны

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

Больше всего разрушений зафиксировано в Бучанском районе: повреждены шесть частных жилых домов, четыре автомобиля, три хозяйственных постройки и три гаража.

Также возник пожар на строительной площадке – его оперативно ликвидировали.

Кроме того, в результате атаки пострадало помещение загородного комплекса.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия и ликвидировать повреждения.

Напомним, в ночь на 22 апреля Россия атаковали Украину 54 ударными дронами типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами разных типов.

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