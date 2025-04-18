Улицы Запорожья начали патрулировать дроны

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

С сегодняшнего дня патрулировать улицы Запорожья начнут полицейские дроны.

Основная цель аэропатруля – обеспечение правопорядка, своевременное выявление подозрительных лиц или предметов и оперативное реагирование на инциденты. Дроны, оснащенные мощными камерами, будут следить за ситуацией в городе с высоты птичьего полета.

В настоящее время определены 4 рекреационные зоны:

Национальный заповедник "Хортица"

Центральный парк культуры и отдыха "Дубовая роща"

Парк Победы

Вознесеновский парк (каскад фонтанов "Радуга")

Правоохранители с помощью беспилотников не просто будут наблюдать, но и будут быстро анализировать ситуацию, выявлять подозрительное поведение и даже предупреждать граждан о потенциальных угрозах.

Напомним, в Запорожье вражеский дрон ударил по автомобилю, который доставляет воду в прифронтовые села.