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18 апреля 2025, 07:30

Оккупанты сбросили на Запорожскую область 7 авиабомб: есть разрушения

18 апреля 2025, 07:30
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 427 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 12 сообщений о повреждениях домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. В результате обстрела баллистикой погиб гражданский, ранения получили более 50 человек.

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война обстрелы оккупанты Запорожская область Запорожская ОВА авиаудар Федоров Иван Сергеевич
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