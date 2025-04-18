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18 квітня 2025, 18:42

Вулиці Запоріжжя почали патрулювати дрони

18 квітня 2025, 18:42
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фото: Національна поліція
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У Запоріжжі розпочинає роботу поліцейський аеропатруль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть поліцейські дрони.

Основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.

Наразі визначено 4 рекреаційні зони:

  • Національний заповідник "Хортиця"
  • Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай"
  • Парк Перемоги
  • Вознесенівський парк (каскад фонтанів "Веселка")

Правоохоронці, за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворожий дрон вдарив по автівці, яка доставляє воду в прифронтові села.

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