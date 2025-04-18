Вулиці Запоріжжя почали патрулювати дрони

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть поліцейські дрони.

Основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту.

Наразі визначено 4 рекреаційні зони:

Національний заповідник "Хортиця"

Центральний парк культури та відпочинку "Дубовий гай"

Парк Перемоги

Вознесенівський парк (каскад фонтанів "Веселка")

Правоохоронці, за допомогою безпілотників не просто спостерігатимуть, а й будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворожий дрон вдарив по автівці, яка доставляє воду в прифронтові села.