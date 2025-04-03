Вывоз уклониста за границу в тепловозе: на Волыни судят двух железнодорожников
Правоохранители направили в суд обвинительный в отношении двух волынян-железнодорожников по факту незаконной переправки мужчины через госграницу
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Машинист ВСП "Локомотивное депо Ковель" и помощник машиниста, чтобы вывезти военнообязанного в Польшу, спрятали его в охлаждающую шахту тепловоза.
Рйс, который завершился неудачно, "пассажиру" обошелся в 8000 долларов. В ходе реализации плана по переправке за границу мужчину обнаружили пограничники.
Напомним, фигурантов – работников "Укрзализныци" 34 и 30 лет – задержали в январе этого года.
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