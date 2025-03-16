Во Львове мобилизовали мужчину, который ударил работника ТЦК и пытался сбежать

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Инцидент произошел вчера вечером, 15 марта, по проспекту Чорновила во Львове. После этого мужчина пытался убежать, но его задержали и мобилизовали

Об этом сообщает Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, передает RegioNews.

Известно, что вчера группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП проверяла военнообязанных граждан. Около 21:00 один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками.

Сотрудники ТЦК выяснили, что гражданин является нарушителем военного учета. После этого мужчина ударил одного из военнослужащих и пытался сбежать. Известно, что после инцидента нападавший уже прошел ВВК, его сочли пригодным к военной службе.

"Граждане, относитесь к своим обязанностям перед государством ответственно. Бегство – не выход, а достоинство – это то, что отличает нас от врага", – подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

Напомним, в Харькове во время столкновения с ТЦК 16-летний подросток получил ожог глаз.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель Tesla "покатал" на капоте работника ТЦК.