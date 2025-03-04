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04 марта 2025, 12:25

Удар по детской больнице в Сумах: медучреждение продолжает работать

04 марта 2025, 12:25
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фото: Граница.медиа
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В результате удара российского беспилотника кабинеты врачей детской больницы в Сумах не пострадали. Беспилотных залетов между последним этажом и крышей

Об этом рассказала в комментарии местному изданию Кордон.медіа заместитель директора по медицинской части Наталья Спичакова, передает RegioNews.

"Это произошло ночью, в поликлинике никого не было, кроме сторожа. Все попало не в кабинеты к врачам, а на лестницу. Кабинеты – без повреждений, поэтому больница работает", – сообщила Спичакова.

В медицинском заведении после вражеской атаки вылетели несколько окон.

После тушения пожара также подтоплены некоторые кабинеты, где проводятся обследования, в частности ЭКГ и УЗИ, отметила старшая медсестра.

Напомним, в ночь на 4 марта враг атаковал Сумы дронами. Один из них попал в крышу детской больницы , возник пожар. К счастью, люди не пострадали.

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