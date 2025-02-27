Россияне атаковали Запорожье "шахедами": загорелась многоэтажка, пострадала женщина
В четверг, 27 февраля, российская армия атаковала беспилотниками Запорожья. В результате попадания есть повреждения, пострадала женщина
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Кроме того, загорелись квартиры на верхних этажах многоэтажки.
"Пострадала женщина. Все экстренные службы уехали для оказания помощи людям", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате попадания российского "шахеда" повреждено частное домовладение в Харьковском районе. Ранены два человека.
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