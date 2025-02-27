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27 февраля 2025, 21:50

Россияне атаковали Запорожье "шахедами": загорелась многоэтажка, пострадала женщина

27 февраля 2025, 21:50
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В четверг, 27 февраля, российская армия атаковала беспилотниками Запорожья. В результате попадания есть повреждения, пострадала женщина

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Кроме того, загорелись квартиры на верхних этажах многоэтажки.

"Пострадала женщина. Все экстренные службы уехали для оказания помощи людям", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате попадания российского "шахеда" повреждено частное домовладение в Харьковском районе. Ранены два человека.

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