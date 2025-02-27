В Харьковском районе "шахед" попал в частный дом: пострадали 2 гражданских
В результате попадания российского "шахеда" повреждено частное домовладение в Харьковском районе. Ранены два человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, зафиксированы попадания в пригороде Харькова.
"В сторону Харькова двигается еще одна группа вражеских беспилотников", - предупредил Олег Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 27 февраля российские кафиры наносят удары дронами по Харьковщине.
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