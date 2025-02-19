Россияне обстреляли Запорожскую область из артиллерии, раненый мужчина
Армия РФ обстреляла из артиллерии Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранения получил пожилой мужчина
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews.
"Военные России обстреляли город из ствольной артиллерии. Мужчина получил осколочные ранения и самостоятельно обратился к медикам", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Гуляйполе беспилотник РФ повредил автомобиль полиции.
Как сообщалось, в Херсонской области в результате обстрела повреждений получило медучреждение.
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