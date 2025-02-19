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19 февраля 2025, 17:19

Россияне обстреляли Запорожскую область из артиллерии, раненый мужчина

19 февраля 2025, 17:19
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фото: Иван Федоров / Запорожская обл / Запорожье
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Армия РФ обстреляла из артиллерии Гуляйполе Запорожской области, в результате чего ранения получил пожилой мужчина

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews.

"Военные России обстреляли город из ствольной артиллерии. Мужчина получил осколочные ранения и самостоятельно обратился к медикам", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Гуляйполе беспилотник РФ повредил автомобиль полиции.

Как сообщалось, в Херсонской области в результате обстрела повреждений получило медучреждение.

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