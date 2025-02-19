Россияне обстреляли Запорожскую область из артиллерии, раненый мужчина

18 февраля 2025

Действительно ли в марте упадут цены на лекарства

За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...