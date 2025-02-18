На Запорожье россияне ударили дроном по гражданскому автомобилю
Сегодня, 18 февраля, российские оккупанты попали FPV-дроном по гражданскому автомобилю в городе Орехов Пологовского района
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Враг продолжает охотиться на жителей прифронтовых общин. Машина повреждена. Водитель, к счастью, не пострадал", – говорится в сообщении.
Напомним, захватчики обстреляли из артиллерии прифронтовых орехов. Из-за обстрела горели частные дома. Под завалами обнаружено тело погибшего 80-летнего местного жителя.
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