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12 февраля 2025, 16:37

В Житомире задержали студента, поджег автомобиль военного

12 февраля 2025, 16:37
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фото: СБУ
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В Житомире правоохранители задержали 18-летнего юношу, который за вознаграждение поджег автомобиль военнослужащего

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ночью 6 февраля во дворе многоэтажки в центре города сгорел автомобиль Nissan X-Trail, принадлежавший 33-летнему военному ВСУ. На следующий день полицейские установили причастного к поджогу.

Подозреваемого, 18-летнего горожанина, студента одного из местных учебных заведений, правоохранители разыскали по месту обучения. У него изъяли доказательства причастности к преступлению.

Юноша рассказал, что отозвался на предложение заработка в одном из сообществ в Telegram-канале. "Работодатель" предложил ему поджечь военный автомобиль за вознаграждение. Он использовал воспламеняющееся вещество, поджег машину, а видеозапись своих действий прислал "куратору".

Полицейские передали фигуранта в СБУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигуранту грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Буковине задержали поджигателей, которых завербовали россияне.

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