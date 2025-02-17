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В сети показали видео со школьного представления. На сцене ученики одной из киевских школ показали якобы "избиение ТЦК". Теперь с ними будут общаться полицейские

Видео в соцсети обнародовал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, передает RegioNews.

По его словам. это 309 школа в Киеве. Военный подчеркнул, что когда в сценарии появляется сцена избиения украинского военнослужащего – это симптом серьезной проблемы.

"Как мы дошли до того, что мобилизация - необходимый шаг для выживания страны - стал предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в Кремле?", - пишет военный.

Впоследствии в Полиции Киева сообщили, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента этого школьного представления. Отмечается, что на праздничном мероприятии школьники представили зрителям спектакль с якобы избиением военного ТЦК.