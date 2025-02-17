В Херсоне россияне атаковали дроном гражданский автомобиль
В Днепровском районе Херсона российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на гражданский автомобиль. В результате атаки ранения получила 43-летняя женщина
Как передает RegioNews, об этом Херсонская областная военная администрация сообщает в Телеграмме.
Из-за сброса боеприпаса минно-взрывную травму получила местная жительница. Она самостоятельно обратилась в больницу.
"Медики ее дообследуют и оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области россияне атаковали FPV-дроном спасателей, подвозивших воду. Событие произошло 17 февраля в Константиновке. В результате обстрела двое спасателей получили ранения.
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