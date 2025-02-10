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Подозреваемого в умышленном убийстве пенсионера на АЗС в Киеве направят на принудительное лечение в психбольницу со строгим наблюдением. Прокуроры направили в суд соответствующее ходатайство

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Сейчас мужчина находится под стражей в специализированном медучреждении.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 41-летний фигурант не мог и не может осознавать свои действия, и руководить ими ни по состоянию на сегодня, ни на момент совершения преступления.

Также установлено, что с 2012 года мужчина периодически проходил лечение в медучреждениях, где оказывают психиатрическую помощь.

Напомним, 18 сентября прошлого года на АЗС на Кольцевой дороге фигурант подошел с ружьем к мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову 65-летнего мужчины, забрал ключи от авто и личные вещи убитого и уехал с места преступления.