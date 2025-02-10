Россияне ударили "Шахедом" по автостоянке в Сумах

фото: ГСЧС

В воскресенье, 9 февраля, после 23:00 россияне атаковали Сумы ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на и. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

По словам чиновника, в многоэтажках выбиты окна, в результате удара повреждены автомобили.

По информации ГСЧС, спасатели ликвидировали пожар после падения обломков БПЛА. В городе повреждены три дома и 15 автомобилей. Горели 6 машин.

Пострадавших нет.

Напомним, днем 9 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Сумам. "Прилет" был зафиксирован в одной из промышленных зон города.