В Запорожье раздался взрыв
В среду, 5 февраля, около 15:50 в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"В Запорожье раздался взрыв. Сейчас экстренные службы направлены на обследование. Не пренебрегайте правилами безопасности", – говорится в сообщении.
Перед взрывом в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
UPD: Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко сообщила, что, по обновленной информации, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 – локационно потеряны.
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