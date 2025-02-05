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В середу, 5 лютого, близько 15:50 у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"У Запоріжжі пролунав вибух. Наразі екстрені служби направлені на обстеження. Не нехтуйте правилами безпеки", – йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації.

UPD: Секретар Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко повідомила, що, за оновленою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 – локаційно втрачені.