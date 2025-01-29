Враг нанес 450 ударов по Запорожской области: ранен человек, есть разрушения
За прошедшие сутки российские войска нанесли 450 ударов по территории Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов региона
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате обстрела ранен один человек в Васильевском районе.
Также Федоров сообщил, что враг совершил 16 авиаударов по Малой Токмачке. Российские войска использовали для атак по региону более 200 дронов разной модификации. Также россияне совершали удары артиллерией и РСЗО.
Под обстрелами были следующие населенные пункты: Малая Токмачка, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Чаривное, Приморское и Новодаровка.
Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, 28 января, российские войска обстреляли "Градами" село Приморское Запорожской области, в результате чего пострадала женщина.