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29 января 2025, 07:08

Враг нанес 450 ударов по Запорожской области: ранен человек, есть разрушения

29 января 2025, 07:08
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 450 ударов по территории Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 8 населенных пунктов региона

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате обстрела ранен один человек в Васильевском районе.

Также Федоров сообщил, что враг совершил 16 авиаударов по Малой Токмачке. Российские войска использовали для атак по региону более 200 дронов разной модификации. Также россияне совершали удары артиллерией и РСЗО.

Под обстрелами были следующие населенные пункты: Малая Токмачка, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Чаривное, Приморское и Новодаровка.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 28 января, российские войска обстреляли "Градами" село Приморское Запорожской области, в результате чего пострадала женщина.

обстрелы война Запорожская область Федоров Иван Сергеевич
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