В Херсонской области оккупанты дважды атаковали спасателей: есть пострадавший
Российские оккупанты дважды обстреляли спасателей ГСЧС в Херсонской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Россияне обстреляли один из микрорайонов Херсона. Под ударом оказались спасатели, которые там проводили аварийно-спасательные работы. Одного из них госпитализировали в больницу с травмами.
Также на месте загорелась инженерная техника ГСЧС, которую пожарные потушили.
В селе Белозерка оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение поселка. К счастью, из личного состава никто не пострадал – чрезвычайники были в укрытии.
Повреждения получили здание и крыша подразделения.
Напомним, оккупанты обстреляли Благовещенское и Белозерку в Херсонской области. Пострадали двое мужчин.
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