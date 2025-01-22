фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Россияне обстреляли один из микрорайонов Херсона. Под ударом оказались спасатели, которые там проводили аварийно-спасательные работы. Одного из них госпитализировали в больницу с травмами.

Также на месте загорелась инженерная техника ГСЧС, которую пожарные потушили.

В селе Белозерка оккупанты обстреляли пожарно-спасательное подразделение поселка. К счастью, из личного состава никто не пострадал – чрезвычайники были в укрытии.

Повреждения получили здание и крыша подразделения.

Напомним, оккупанты обстреляли Благовещенское и Белозерку в Херсонской области. Пострадали двое мужчин.