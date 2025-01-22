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22 января 2025, 17:53

Россияне в очередной раз атаковали Харьковщину: двое погибших

22 января 2025, 17:53
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фото: прокуратура
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В результате дроновой атаки на Харьковщине два человека погибли, еще одна женщина пострадала

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Во вторник, 21 января, около 18:30 в Харьковском районе вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, который в это время ехал по селу Гоптовка. На месте погибли двое мужчин 56 и 44 лет, которые были в авто.

Около 21.35 зафиксировано падение вражеского ударного беспилотника в селе Борщевка Изюмского района. В результате взрыва повреждены по меньшей мере 5 частных домов, хозяйственные здания и авто. 62-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

Напомним, 22 января российские войска повторно аткували Константиновку в Донецкой области. Оккупанты сбросили на город много авиабомб. Есть жертва и раненые гражданские.

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