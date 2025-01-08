Удар по Запорожью: количество раненых выросло

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В результате российского обстрела Запорожья днем 8 января пострадали по меньшей мере 6 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"До шести возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожье. Один человек погиб", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что атака продолжается и призвал горожан находиться в безопасных местах.

Напомним, около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Один человек погиб, еще трое – ранены.

Около 16:15 в городе произошли повторные взрывы.