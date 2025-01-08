Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя вдень 8 січня постраждали щонайменше 6 людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"До шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. Одна людина загинула", – йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що атака триває та закликав містян перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, близько 15:40 росіяни вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Одна людина загинула.
Близько 16:15 у місті пролунали повторні вибухи.
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